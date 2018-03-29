Украинский фрагмент закона об ИНП может быть "рукой Москвы" – советник главы МИД Польши

Польский эксперт, советник главы МИД Польши Пшемыслав Журавский вэл Граевский считает, что украинский фрагмент в законе об институте национальной памяти (ИНП) Польши мог быть написан в Москве.

Такое мнение польский эксперт высказывания в интервью "Укринформ".

"Есть довольно значительные опасения, что это действительно так. Это касается как экспертов, которые были допущены к работе над этой поправкой, так и содержания самой поправки", - отметил советник главы МИД Польши.

Он подчеркнул, что, во-первых, временные рамки деятельности украинских националистов в 1925-1950 годах, о которых говорится в законе, не имеют никакого значения для польско-украинских отношений.

Он также заявил, что в поправке есть довольно значительные исторические ошибки.

"Если в законе есть упоминание об украинских националистах, которые были коллаборационистами Третьего рейха, а потом указываются временные рамки 1925-1950 годов, то это издевательство над польским законодателем, поскольку Третий рейх существовал в 1933-1945 годах, а в 1925-1933 годах и 1945-1950 годах никто не мог с ним коллаборировать, ведь тогда он не существовал", - отметил советник главы МИД РП.

"Еще один правовой недостаток - в законе речь идет о преступлениях на территории оккупированной Польши только украинских националистов. Следовательно, возникает вопрос: а почему нет упоминания о преступлениях на территории Польши националистов и коллаборационистов других национальностей? В Польше в этот период действовали военные формирования власовцев, Восточные легионы, например, азербайджанские, которые подавляли Варшавское восстание (1944 год), действовали литовские националисты и другие", - подчеркнул Журавский вэл Граевский.

Эксперт назвал неслучайным то, что в закон вписали только украинцев.

"Это был очевидный шаг с политической мотивацией. Его цель - создать напряжение в польско-украинских отношениях, что было сделано с нарушением польского законодательства", - констатировал советник главы польского внешнеполитического ведомства.

"Очень надеюсь, что Конституционный суд страны обратит внимание на эти ошибки и украинский фрагмент изменят. Нормальное государство характеризуется тем, что оно умеет исправлять собственные ошибки. У меня складывается впечатление, что в польских властных элитах уже осознали масштабы разногласий и есть надежда, что эти ошибки действительно исправят", - резюмировал Журавский вэл Граевский.

Напомним, закон об Институте национальной памяти Польши вступил в силу 1 марта. Закон предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов, а также штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Европейская правда