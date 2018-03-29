В одесита вилучили зброю, вивезену з зони АТО

Співробітники Служби безпеки України блокували в Одесі збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з району проведення антитерористичної операції.

Як повідомляє СБУ, мешканець Одеси скуповував зброю, незаконно вивезену з району проведення АТО, займався її реставрацією та переробляв травматичну і сигнальну на бойову з метою продажу.

"Клієнтів" він підшукував в інтернеті на тематичних форумах. Серед "замовників" були, зокрема, представники кримінальних кіл регіону. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації зброї", – заявляє СБУ.

СБУ

Чоловіка затримали.

Під час обшуків за його місцем проживання та роботи правоохоронці вилучили "сім пістолетів та револьверів, три гранати Ф-1, тротилову та димову шашки, сім вибух-пакетів, сигнальну міну, сім одиниць холодної зброї та близько тисячі набоїв різного калібру".

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправних дій.