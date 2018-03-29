У одессита изъяли оружие, вывезенное из зоны АТО

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Четверг, 29 марта 2018, 10:36

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Одессе сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов, которые поступали из района проведения антитеррористической операции.

Как сообщает СБУ, житель Одессы скупал оружие, незаконно вывезенное из района проведения АТО, занимался его реставрацией и переделывал травматическое и сигнальное оружие в боевое с целью продажи.

"Клиентов" он подыскивал в интернете на тематических форумах. Среди "клиентов" были, в частности, представители криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации оружия", – заявляет СБУ.

 
СБУ

Мужчину задержали.

Во время обысков по месту его проживания и работы правоохранители изъяли "семь пистолетов и револьверов, три гранаты Ф-1, тротиловую и дымовую шашки, семь взрыв-пакетов, сигнальную мину, семь единиц холодного оружия и около тысячи патронов различного калибра".

 
 
 
 
 

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к противоправным действиям.

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Темы: оружие Одесса АТО Донбасс СБУ
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