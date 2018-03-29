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В “Укроборонпромі” звільнять 40% працівників

Четвер, 29 березня 2018, 10:37

Наглядова рада ДК "Укроборонпром" затвердила рішення про скорочення персоналу на 40%.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Зазначається, що заплановано скоротити чисельність персоналу на 40%, до 180 осіб. Відповідний наказ підписано гендиректором  Павлом Букіним 28 березня.

"У процесі оптимізації буде збережено необхідну функціональність, що дозволить забезпечити усі покладені на концерн завдання. Кошти, заощаджені в процесі оптимізації адміністративної ланки концерну, планується спрямувати на впровадження дослідно-конструкторських робіт", - сказано у повідомленні.

В "Украоборонпромі" додають, що у результаті оптимізації планується підвищити якість управління виробничими та маркетинговими процесами, активізувати інноваційний розвиток підприємств концерну та інше.

Як повідомлялося, у лютому президент Петро Порошенко призначив  Павла Букіна головою державного концерну "Укроборонпром" замість Романа Романова.

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Україська правда
Теми: Укроборонпром
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