В "Укроборонпроме" уволят 40% работников

Наблюдательный совет ГК "Укроборонпром" утвердил решение о сокращении персонала на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что запланировано сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. Соответствующий приказ подписан гендиректором Павлом Букиным 28 марта.

"В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроми" добавляют, что в результате оптимизации планируется повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, активизировать инновационное развитие предприятий концерна и прочее.

Как сообщалось, в феврале президент Петр Порошенко назначил Павла Букина головой государственного концерна "Укроборонпром" вместо Романа Романова.

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