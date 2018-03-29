В "Укроборонпроме" уволят 40% работников

5329 просмотров
Четверг, 29 марта 2018, 10:37

Наблюдательный совет ГК "Укроборонпром" утвердил решение о сокращении персонала на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Отмечается, что запланировано сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. Соответствующий приказ подписан гендиректором Павлом Букиным 28 марта.

"В процессе оптимизации будет сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

В "Укроборонпроми" добавляют, что в результате оптимизации планируется повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, активизировать инновационное развитие предприятий концерна и прочее.

Как сообщалось, в феврале президент Петр Порошенко назначил Павла Букина головой государственного концерна "Укроборонпром" вместо Романа Романова.

Читайте также:

Современное оружие для армии снова отложили "на завтра"

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Укроборонпром
powered by lun.ua
По теме
В "Укроборонпроме" говорят, что будут делать улучшенные "Оплоты" для ВСУ 26 марта 2018, 15:04
В НАТО сказали, что не так с украинским оборонпромом и его реформой 19 марта 2018, 16:13
Почему война в Украине, а украинское оружие идет за границу? 14 марта 2018, 12:30
Все новости
Главные новости
Под Николаевским облсоветом – сотни силовиков. У националистов требование
В КМУ говорят о взаимопонимании с венграми Закарпатья относительно языка образования
В Венесуэле заключенные устроили пожар: 68 погибших
Сутки в АТО: 54 обстрела, оккупанты применили тяжелую артиллерию
Все новости
здоровье

Как правильно есть авокадо

психология

Откуда берется травля в школе – объясняет психолог