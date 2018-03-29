Днями в Україні різко потеплішає

У п'ятницю, 30 березня, до Україні почне переміщатися більш тепла повітряна маса.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, погоду північно-західної половини України визначатимуть атмосферні фронти, решти території - поле підвищеного тиску. У західних та північних областях пройде невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без опадів. На дорогах північно-східної половини місцями ожеледиця. У центральних і південних областях місцями туман.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, в Сумській і Харківській областях 4-9° морозу; вдень 3-8 ° тепла, у південних областях на Закарпатті та Прикарпатті 9-13°.

У Києві вранці, вдень у п'ятницю очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Погода на 30 березня

У суботу, 31 березня, в західних, північних, центральних і Харківській областях пройде невеликий дощ (у Карпатах - помірний дощ), вночі на півночі Лівобережжя з мокрим снігом, на решті території - без опадів. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, у південних і центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°, у південних, центральних областях і на Прикарпатті до 18°; на півночі Лівобережжя вночі близько 0 °, вдень 6-11 ° тепла.

У Києві - невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 12-14°.

Погода на 31 березня

Як розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, 30-31 березня територія України перебуватиме під впливом малорухомого атмосферного фронту, що впливати переважно на західні, північні і більшість центральних областей. У цих областях трохи дощитиме.

Згідно з прогнозом, 1 квітня поступово почнеться вплив циклону з заходу, який охопить Правобережжя України, де також очікуються помірні дощі. Температура трохи підвищиться.

"2-3 квітня цей циклон вплине на більшу частину території України. Очікуються дощі, 3 квітня в західних областях відчутно похолодає, денна температура близько 2-5 ° тепла, вночі близько 0 °. На решті території також градусів на 5 знизиться температура, окрім півдня і сходу - там лише на кілька градусів знизиться", - каже начальник відділу метеопрогнозів.

Він зауважив, що лише після 4 квітня прийде справжнє весняне тепло. "День-другий дуже тепло, потім на кілька днів погода зміниться на погану, на заході досить холодно, і вже потім, після 4-5 квітня вже піде тепло. На півдні на узбережжі морів 5-6 квітня очікується до 15-20°", - додав Білик.