В пятницу, 30 марта, в Украину начнет перемещаться более теплая воздушная масса.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, погоду северо-западной половины Украины будут определять атмосферные фронты, остальной территории - поле повышенного давления. В западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. На дорогах северо-восточной половины местами гололедица. В центральных и южных областях местами туман.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в Сумской и Харьковской областях 4-9° мороза; днем 3-8° тепла, в южных областях на Закарпатье и Прикарпатье 9-13°.

В Киеве утром, днем в пятницу ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 5-7° тепла.

Погода на 30 марта

В субботу, 31 марта, в западных, северных, центральных и Харьковской областях пройдет небольшой дождь (в Карпатах - умеренный дождь), ночью на севере Левобережья с мокрым снегом, на остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в южных и центральных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 9-14°, в южных, центральных областях и на Прикарпатье до 18°; на севере Левобережья ночью около 0°, днем 6-11° тепла.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 12-14°.

Погода на 31 марта

Как рассказал начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык, 30-31 марта территория Украины будет находиться под воздействием малоподвижного атмосферного фронта, который будет воздействовать преимущественно на западные, северные и большинство центральных областей. В этих областях будут наблюдаться небольшие дожди.

Согласно прогнозу, 1 апреля постепенно начнется влияние циклона с запада, который охватит Правобережье Украины, где также ожидаются умеренные дожди. Температура немного поднимется.

"2-3 апреля этот циклон повлияет на большую часть территории Украины. Ожидаются дожди, 3 апреля в западных областях ощутимо похолодает, дневная температура около 2-5° тепла, ночью около 0°. На остальной территории также градусов на 5 снизится температура, кроме юга и востока – там только на несколько градусов снизится", - говорит начальник отдела метеопрогнозов.

Он заметил, что только после 4 апреля придет настоящее весеннее тепло.

"День-второй очень тепло, потом на несколько дней погода изменится на плохую, на западе довольно холодно, и уже потом, после 4-5 апреля уже пойдет тепло. На юге на побережье морей 5-6 апреля ожидается до 15-20°", - добавил Билік.