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Поблизу Авдіївки підірвався офіцер ДСНС – штаб АТО

Четвер, 29 березня 2018, 12:54

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат, поранення отримав співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це розповів на брифінгу 29 березня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок ворожих обстрілів жоден з військовослужбовців ЗСУ не був поранений або травмований", – сказав Гуцуляк.

"Проте вчора близько 13.20 під час обстеження території на предмет вибухонебезпечних предметів спільно з патрулем СММ ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції в районі Авдіївки внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав ураження офіцер ДСНС", – зазначив полковник.

За словами Гуцуляка, потерпілого доставили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

"Медики оцінюють його стан як задовільний", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Теми: АТО
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