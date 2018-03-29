Поблизу Авдіївки підірвався офіцер ДСНС – штаб АТО

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат, поранення отримав співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це розповів на брифінгу 29 березня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок ворожих обстрілів жоден з військовослужбовців ЗСУ не був поранений або травмований", – сказав Гуцуляк.

"Проте вчора близько 13.20 під час обстеження території на предмет вибухонебезпечних предметів спільно з патрулем СММ ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції в районі Авдіївки внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав ураження офіцер ДСНС", – зазначив полковник.

За словами Гуцуляка, потерпілого доставили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

"Медики оцінюють його стан як задовільний", – додав він.