Поблизу Авдіївки підірвався офіцер ДСНС – штаб АТО

996 переглядів
Четвер, 29 березня 2018, 12:54

Доба в зоні проведення антитерористичної операції минула без втрат, поранення отримав співробітник Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це розповів на брифінгу 29 березня речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок ворожих обстрілів жоден з військовослужбовців ЗСУ не був поранений або травмований", – сказав Гуцуляк.

"Проте вчора близько 13.20 під час обстеження території на предмет вибухонебезпечних предметів спільно з патрулем СММ ОБСЄ поблизу Донецької фільтрувальної станції в районі Авдіївки внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав ураження офіцер ДСНС", – зазначив полковник.

За словами Гуцуляка, потерпілого доставили до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова в Дніпрі.

"Медики оцінюють його стан як задовільний", – додав він.

Валентина Романенко, УП
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: АТО
powered by lun.ua
По темі
ЗСУ заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі 29 березня 2018, 12:35
В одесита вилучили зброю, вивезену з зони АТО 29 березня 2018, 10:36
У Конотопі жалоба за 19-річним бійцем 29 березня 2018, 08:50
Усі новини
Головні новини
"Нафтогаз" вимагає стягнути 5,2 мільярда з "Укртрансгазу"
Начальник поліції Миколаївщини просить передати справу Волошина в інші руки
Під Миколаївською облрадою – сотні силовиків. Націоналісти мають вимогу
В уряді кажуть про порозуміння з угорцями Закарпаття щодо мови освіти
Усі новини
Досвід

Як львів’янка самотужки реставрує 100-річний під’їзд

Кіно

Кому цього року можуть дати національну "Золоту Дзиґу"