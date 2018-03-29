Вблизи Авдеевки подорвался офицер ГСЧС – штаб АТО

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь, однако ранения получил сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Об этом рассказал на брифинге 29 марта спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк.



"В результате вражеских обстрелов ни один из военнослужащих ВСУ ни был ранен или травмирован", – сказал Гуцуляк.



"Однако вчера около 13.20 во время обследования территории на предмет взрывоопасных предметов совместно с патрулем СММ ОБСЕ вблизи Донецкой фильтровальной станции в районе Авдеевки в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил поражения офицер ГСЧС", – отметил полковник.



По словам Гуцуляка, пострадавшего доставили в областную клиническую больницу им. Мечникова в городе Днипро.



"Медики оценивают его состояние как удовлетворительное", – добавил он.