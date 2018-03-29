"Мати" скандальної Cambridge Analytica працювала і в Україні

Британська компанія Cambridge Analytica, з якою пов'язаний скандал навколо витоку даних із Facebook, ймовірно, працювала не лише у США.



Як повідомляє Quartz, її материнська компанія SCL Elections залучалася щонайменше до 100 виборчих кампаній у понад 30 країнах



Згідно зі звітом за 2013 рік, SCL Elections працювала в 32 країнах у Європі, Північній і Південній Америці, Азії та Африці.

Це: США, Великобританія, Аргентина, Колумбія, Гайана, Уругвай, Тринідад і Тобаго, Гренада, Сент-Вінсент і Гренадіни, Санкт-Люсія, Сент-Кітс і Невіс, Антигуа і Барбуда, Кіпр, Нігерія, Габон, Кенія, Замбія, Південна Африка.



Також це Латвія, Литва, Україна, Румунія, Італія, Молдова й Албанія.



Крім того, це: Індія, Пакистан, Непал, Таїланд, Індонезія, Філіппіни та Маврикій.



Компанія виконувала різні послуги, залежно від потреб клієнтів.



Наприклад, у Кенії SCL провела опитування 47 тисяч осіб, щоб дати поради партії щодо ребрендингу (ймовірно, президент Кенії Ухуру Кеньятта використовував їхні послуги). У Колумбії перед виборами в Боготі 2011 року компанія відмовляла клієнта від реклами своєї особистої чесності та надійності.

А в Сент-Кітсі й Невісі наприкінці 2000-х років SCL взагалі допомогла відкласти вибори – і її клієнт залишився при владі.



За даними видання, зазвичай клієнти платили від 200 тисяч до 2 мільйонів доларів.



Quartz не уточнює, коли і за яких обставин SCL Elections працювала в Україні.



Редакція AIN.UA знайшла архівну сторінку з офіційного сайту компанії, де вказувалося, що SCL працювала на організаторів "Помаранчевої революції" в 2004 році і змогла "зберегти згуртованість коаліції, щоб домогтися важкої перемоги".



Тоді про використані даних із Facebook не йшлося. Чи працювала SCL Elections в Україні пізніше – невідомо.



Як відомо, нещодавно Cambridge Analytica звинуватили у використанні даних понад 50 мільйонів користувачів Facebook без їхнього відома. Зокрема, ці дані було використано під час виборчої кампанії Дональда Трампа.



Також вивчається, чи не причетна Cambridge Analytica до кампанії за вихід Великобританії зі складу Європейського Союзу.



23 березня виконувач обов'язків гендиректора Cambridge Analytica Олександр Тайлер заявив, що рада компанії почала розслідування колишніх дій SCL Elections. "Ми не схожі на політично вмотивовану і неетичну компанію, якою деякі намагалися зобразити", – заявив він.