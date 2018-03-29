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"Мать" скандальной Cambridge Analytica работала и в Украине

Четверг, 29 марта 2018, 13:11

Британская компания Cambridge Analytica, с которой связан скандал вокруг утечки данных из Facebook, вероятно, работала не только в США.

Как сообщает Quartz, ее родительская компания SCL Elections приложилась к как минимум 100 избирательным кампаниям в более чем 30 странах

Согласно отчету за 2013 год, SCL Elections работала в 32 странах в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и Африке.

 

Это: США, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Гайана, Уругвай, Тринидад и Тобаго, Гренада, Сент-Винсент и Гренадины, Санкт-Люсия, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Кипр, Нигерия, Габон, Кения, Замбия, Южная Африка.

Также это: Латвия, Литва, Украина, Румыния, Италия, Молдова и Албания.

Кроме того, это: Индия, Пакистан, Непал, Таиланд, Индонезия, Филиппины и Маврикий.

Компания выполняла различные услуги в зависимости от потребностей клиентов.

Например, в Кении SCL провела опрос 47 тысяч человек, чтобы дать советы партии на счет ребрендинга (вероятно, президент Кении Ухуру Кеньятту использовал их услуги). В Колумбии перед выборами в Боготе 2011 года компания отговаривала клиента от рекламы своей личной честности и надежности.

А в Сент-Китсе и Невисе в конце 2000-х годов SCL вообще помогла отложить выборы – и ее клиент остался при власти. 

По данным издания, обычно клиенты платили от 200 тысяч до 2 миллионов долларов.

Quartz не уточняет, когда и при каких обстоятельствах SCL Elections работала в Украине.

Редакция AIN.UA нашла архивную страницу с официального сайта компании, где указывалось, что SCL работала на организаторов "Оранжевой революции" в 2004 году и смогла "сохранить сплоченность коалиции, чтобы добиться тяжелой победы".

Тогда об использованных данных с Facebook речь не шла. Работала ли SCL Elections в Украине позже – неизвестно. 

Как известно, недавно Cambridge Analytica обвинили в использовании данных более 50 миллионов пользователей Facebook без их ведома. В частности, эти данные были использованы во время избирательной кампании Дональда Трампа.

Также изучается, не причастна ли Cambridge Analytica к кампании за выход Великобритании из состава Европейского Союза.

23 марта исполняющий обязанности гендиректора Cambridge Analytica Александр Тайлер заявил, что совет компании начал расследование прошлых действий SCL Elections. "Мы не похожи на политически мотивированную и неэтичную компанию, какой некоторые пытались изобразить", – заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсетиУкраинаОранжевая революцияинтернетскандал
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