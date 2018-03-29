Антикорупціонери назвали держкомпанії, чиї керівники не подають декларації

Незважаючи на те, що навіть антикорупційні активісти мають подавати електронні декларації, керівники державних підприємств, замішаних у корупційних скандалах, цього робити не повинні.

Про це йдеться у статті Центру протидії корупції.

Так, декларацію не подаватиме Віктор Суботін — директор ПАТ "Турбоатом", яким на 75% володіє держава.

Активісти нагадують, що "Турбоатом" є найбільшим кредитором приватного Мегабанку, 60% акцій якого володіє Суботін. При чому обслуговування у банку вигідне тільки банку, а не держпідприємству.

Не декларуються й у ПАТ "Укртрансгаз", де "систематично порушують законодавство у сфері державних закупівель". ГПУ підозрює службовців "Укртрансгазу" у сприянні фірмам з групи "Інтерпайп" Віктора Пінчука, які виграли підрядів на 500 млн грн.

"Не менш цікавим серед недекларантів є ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) — збитковий державний зернотрейдер. А збитковий через те, що крадуть", - йдеться у статті.

У ЦПК нагадують, що ще у 2015 році журналісти "Української правди" писали про те, як керівництво ДПЗКУ через оборудку вкрало 132 мільйони доларів. Згодом НАБУ затримало екс-главу зернової корпорації Валерія Томіленка, який організував корупційну схему, завдяки якій привласнив 50 мільйонів гривень. А потім затримали ще трьох посадовців ДПЗКУ, які підозрюються у корупції та завданні збитків ДПЗКУ. Один із них планував отримати відкат у розмірі понад 660 тисяч доларів.

Не декларуються також керівники державного ПАТ "Укргідроенерго" зі статутним фондом 1,12 млрд грн.

"Керівники "Укргідроенерго" витрачають півмільярда на будівництво Канівської ГЕС по завищеним у декілька разів цінам, та за 6 мільйонів оздоблюють Дністровську ГАЕС предметами розкоші — більярдним столом, елітними меблями та біговою доріжкою", - розповідають антикорупціонери.

За їхніми словами, немає обов’язку подавати декларацію й управлінцям Запорізького титано-магнієвого комбінату, підконтрольного на 49% Дмитру Фірташу.

"НАБУ підозрює директора цього комбінату у розтраті майже 500 мільйонів гривень, які мали бути витрачені на модернізацію підприємства, а пішли — на користь третіх осіб", - йдеться у статті.

Активісти розповідають, що також уникли декларування керівники "Надр України" та "Укргазвидобування", що мають найбільше дозволів на користування нафтогазовими родовищами.

Не подають декларації також ТОПи всіх чотирьох державних банків: Укрексимбанку, Приватбанку, Укргазбанку та Ощадбанку.

За даними центру, Укрексимбанк витратив майже 2 мільйони гривень на рекламу у британських виданнях, яку неможливо знайти; Укргазбанк за завищеними цінами закупив комп’ютерів на 64 мільйони; а ще Приватбанк, Ощадбанк і Укргазбанк підозрювали у можливій змові через одночасне зниження ставок по депозитах у лютому 2017 року.

Керівництво НАК "Автомобільні дороги України" також не подає свої декларації про доходи, так само як і очільники їхніх дочірніх підприємств у регіонах — облавтодорів. Останніх журналісти не раз викривали на нечесних закупівлях.

Наприклад, у 2017 році сім облавтодорів оголосили тендер на закупівлю вантажівок на суму 74 мільйони гривень, але встановили вимогу на користь підприємства Костянтина Жеваго.

"У червні 2017 "Автомобільні дороги України" очолив Роман Косинський — помічник голови БПП Артура Герасимова. До цього посаду займав інший помічник Герасимова — Артем Гриненко", - розповідають у ЦПК.

Як відомо, термін подачі декларацій членами громадських організацій, які борються з корупцією, закінчується 1 квітня. Отже з початку наступного місяця громадських активістів, які не подали декларації про доходи, можна буде притягати до кримінальної відповідальності.