Антикоррупционеры назвали госкомпании, чье руководство не подает декларации

Несмотря на то, что даже антикоррупционные активисты обязаны подавать электронные декларации, руководители государственных предприятий, замешанных в коррупционных скандалах, этого делать не должны.

Об этом говорится в статье Центра противодействия коррупции.

Так, декларацию не должен подавать Виктор Субботин - директор ПАО "Турбоатом", которым на 75% владеет государство.

Активисты напоминают, что "Турбоатом" является крупнейшим кредитором частного Мегабанка, 60% акций которого владеет Субботин. Причем обслуживание в банке выгодно только банку, а не госпредприятию.

Не декларируются и в ПАО "Укртрансгаз", где "систематически нарушают законодательство в сфере государственных закупок". ГПУ подозревает служащих "Укртрансгаза" в содействии фирмам из группы "Интерпайп" Виктора Пинчука, которые выиграли подрядов на 500 млн грн.

"Не менее интересным среди недекларантов является ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) - убыточный государственный зернотрейдер. А убыточный из-за того, что воруют", - говорится в статье.

В ЦПК напоминают, что еще в 2015 году журналисты "Украинской правды" писали о том, как руководство ГПЗКУ путем махинации украло 132 миллиона долларов. Впоследствии НАБУ задержало экс-главу зерновой корпорации Валерия Томиленко, который организовал коррупционную схему, благодаря которой присвоил 50 миллионов гривень. А потом задержали еще трех чиновников ГПЗКУ, которые подозреваются в коррупции и нанесении ущерба компании. Один из них планировал получить откат в размере более 660 тысяч долларов.

Не декларируются также руководители государственного ПАО "Укргидроэнерго" с уставным фондом 1,12 млрд грн.

"Руководители "Укргидроэнерго" тратят полмиллиарда на строительство Каневской ГЭС по завышенным в несколько раз ценам, и за 6 миллионов украшают Днестровскую ГАЭС предметами роскоши - бильярдным столом, элитной мебелью и беговой дорожкой", - рассказывают антикоррупционеры.

По их словам, нет обязанности подавать декларацию и управленцам Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК), подконтрольного на 49% Дмитрию Фирташу.

"НАБУ подозревает директора этого комбината в растрате почти 500 млн гривень, которые должны быть потрачены на модернизацию предприятия, а пошли - в пользу третьих лиц", - говорится в статье.

Активисты рассказывают, что также избежали декларирования руководители "Надр Украины" и "Укргаздобычи", имеющих наибольшее количество разрешений на пользование нефтегазовыми месторождениями.

Не подают декларации также ТОПы всех четырех государственных банков: Укрэксимбанка, Приватбанка, Укргазбанка и Сбербанка.

По данным центра, Укрэксимбанк потратил почти 2 миллиона гривен на рекламу в британских изданиях, которую невозможно найти; Укргазбанк по завышенным ценам закупил компьютеров на 64 миллиона; а еще Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк подозревали в возможном сговоре из-за одновременного снижения ставок по депозитам в феврале 2017 года.

Руководство НАК "Автомобильные дороги Украины" также не подает свои декларации о доходах, так же как и руководители их дочерних предприятий в регионах - облавтодоров. Последних журналисты не раз уличали в нечестных закупках.

Например, в 2017 году семь облавтодоров объявили тендер на закупку грузовиков на сумму 74 миллиона гривен, но установили требование в интересах предприятия Константина Жеваго.

"В июне 2017 года "Автомобильные дороги Украины" возглавил Роман Косинский - помощник главы БПП Артура Герасимова. До этого должность занимал другой помощник Герасимова - Артем Гриненко", - рассказывают в ЦПК.

Как известно, срок подачи деклараций членами общественных организаций, которые борются с коррупцией, заканчивается 1 апреля. Поэтому с начала следующего месяца общественных активистов, которые не подали декларации о доходах, можно будет привлекать к уголовной ответственности.