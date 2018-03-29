Поліцейські, що танцювали під Газманова, поїхали в АТО "замолювати гріхи"

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Четвер, 29 березня 2018, 15:11

Тернопільські поліцейські, які танцювали в ресторані під пісню російського співака Олега Газманова, попросилися в зону АТО, щоб "підтримати своє лице".

Про це заявив голова управління Нацполіції у Тернопільській області Олександр Богомол у коментарі місцевому виданню "Політерно".

Днями в одному з розважальних закладів Тернополя представники силового відомства замовили пісню Газманова, в якій прославляється "гідність та честь" російських офіцерів, й витанцьовували під неї зі своїми супутницями.

Свідки розповіли, що російськими піснями справа у той вечір не обмежилась: були й бійки, і розбірки на вулиці, і з’ясування відносин з лайкою і нецензурщиною.

За словами Богомола, в ході перевірки з'ясувалося, що таким чином розважалися троє працівників тернопільського районного відділку поліції разом з родинами.

Голова поліції розповів, що жінка з їхньої компанії замовила українську версію пісні "Офіцери", текст якої є "досить патріотичним", але замість неї почав звучати російський оригінал.

"Неетична поведінка наших працівників, тому що треба було зупинити музиканта", - вважає Богомол.

Він повідомив, що троє поліцейських є учасниками АТО, і після цього інциденту вони знову попросилися на фронт.

"Післязавтра їдуть, знову ж таки, в АТО на 2 місяці. Попросилися, бо, кажуть, треба своє лице якось підтримати. Зрозуміло, вони не підтримують російську агресію", - каже очільник обласної поліції.

Як відомо, Газманов є персоною нон ґрата в Україні і йому заборонений в'їзд як особі, що несе загрозу державі.

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Теми: Тернопіль скандал Росія поліція
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