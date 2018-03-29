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Танцевавшие под Газманова полицейские поехали в АТО "замаливать грехи"

Четверг, 29 марта 2018, 15:11
Танцевавшие под Газманова полицейские поехали в АТО замаливать грехи

Тернопольские полицейские, которые танцевали в ресторане под песню российского певца Олега Газманова, попросились в зону АТО, чтобы "поддержать свое лицо".

Об этом сообщал глава управления Нацполиции в Тернопольской области Александр Богомол в комментарии местному изданию "Политерно".

На днях в одном из развлекательных заведений Тернополя представители силового ведомства заказали песню Газманова, в которой прославляется "достоинство и честь" русских офицеров, и танцевали под нее со своими спутницами.

Свидетели рассказали, что русскими песнями дело в тот вечер не ограничилось: были и драки, и разборки на улице, и выяснение отношений с бранью и нецензурщиной.

По словам Богомола, в ходе проверки выяснилось, что таким образом развлекались трое работников тернопольского районного отделения полиции вместе с семьями.

Глава полиции рассказал, что женщина из их компании заказала украинскую версию песни "Офицеры", текст которой является "достаточно патриотическим", но вместо нее начал звучать российский оригинал.

"Неэтичное поведение наших сотрудников, потому что надо было остановить музыканта", - считает Богомол.

Он сообщил, что трое полицейских являются участниками АТО, и после этого инцидента они снова попросились на фронт.

"Послезавтра едут, опять же, в АТО на 2 месяца. Попросились, потому что, говорят, надо свое лицо как-то поддержать. Разумеется, они не поддерживают российскую агрессию", - говорит глава областной полиции.

Как известно, Газманов является персоной нон грата в Украине и ему запрещен въезд как лицу, несущему угрозу для государства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТернопольскандалРосcияполиция
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