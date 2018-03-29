Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Естонії через незнання державної мови звільнили дюжину рятувальників

Четвер, 29 березня 2018, 15:22

В естонському переважно російськомовному повіті Іда-Вірумаа звільнили 12 рятувальників через недостатнє володіння ними естонською мовою.

Про це повідомляє ERR.ee.

У керівництві департаменту рішення пояснили тим, що співробітники не змогли поліпшити свої знання державної мови з 2010 року.

Один зі звільнених - Андрій Афанасьєв, пропрацював пожежником майже чверть століття. За його словами, все почалося з мовних курсів в минулому році в Кохтла-Ярве.

"Один з учнів-пожежних встав і сказав, що нам не потрібна естонська мова. Тут живе дуже мало естонців, і вона практично нам не потрібна. Вчителька образилася, поскаржилася Міністерству освіти, через Міністерство освіти, мабуть, прийшов наказ застосувати якісь заходи", - пояснив Афанасьєв.

Керівництво Ідаського рятувального центру підтвердило, що причиною звільнення є незнання державної мови.

"Причина звільнення полягає в тому, що для рятувальників законом встановлені мовні вимоги, які відповідають категорії естонської мови B1. Ці 12 працівників, з якими ми припиняємо трудові відносини з 29 березня, практично не володіють естонською мовою", - сказав керівник центру Айларов Хольцман.

За його словами, з 2010 року рятувальний центр організовував щорічні мовні курси і за вісім років витратив на це трохи більше 70 000 євро.

Чутки про те, що всі звільнені, крім одного, мають громадянство Росії, не підтвердилися. Майже половина скорочених - громадяни Естонії.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Естоніяпропагандамова
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Естонія
Україні буде важко отримати запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі - глава Міноборони Естонії
Прем’єрка Естонії: Україна повинна виконати критерії на 100% для початку переговорів
Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: