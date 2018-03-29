В Естонії через незнання державної мови звільнили дюжину рятувальників

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Четвер, 29 березня 2018, 15:22

В естонському переважно російськомовному повіті Іда-Вірумаа звільнили 12 рятувальників через недостатнє володіння ними естонською мовою.

Про це повідомляє ERR.ee.

У керівництві департаменту рішення пояснили тим, що співробітники не змогли поліпшити свої знання державної мови з 2010 року.

Один зі звільнених - Андрій Афанасьєв, пропрацював пожежником майже чверть століття. За його словами, все почалося з мовних курсів в минулому році в Кохтла-Ярве.

"Один з учнів-пожежних встав і сказав, що нам не потрібна естонська мова. Тут живе дуже мало естонців, і вона практично нам не потрібна. Вчителька образилася, поскаржилася Міністерству освіти, через Міністерство освіти, мабуть, прийшов наказ застосувати якісь заходи", - пояснив Афанасьєв.

Керівництво Ідаського рятувального центру підтвердило, що причиною звільнення є незнання державної мови.

"Причина звільнення полягає в тому, що для рятувальників законом встановлені мовні вимоги, які відповідають категорії естонської мови B1. Ці 12 працівників, з якими ми припиняємо трудові відносини з 29 березня, практично не володіють естонською мовою", - сказав керівник центру Айларов Хольцман.

За його словами, з 2010 року рятувальний центр організовував щорічні мовні курси і за вісім років витратив на це трохи більше 70 000 євро.

Чутки про те, що всі звільнені, крім одного, мають громадянство Росії, не підтвердилися. Майже половина скорочених - громадяни Естонії.

Європейська правда

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Теми: Естонія пропаганда мова
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