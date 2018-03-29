В Эстонии из-за незнания государственного языка уволили дюжину спасателей

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Четверг, 29 марта 2018, 15:22

В эстонском преимущественно русскоязычном уезде Ида-Вирумаа уволили 12 спасателей из-за недостаточного владения ими эстонским языком.

Об этом сообщает ERR.ee.

В руководстве департамента решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года.

Один из уволенных - Андрей Афанасьев, проработал пожарным почти четверть века. По его словам, все началось с языковых курсов в прошлом году в Кохтла-Ярве.

"Один из учеников-пожарных встал и сказал, что нам не нужен эстонский язык. Здесь живет очень мало эстонцев, и он практически нам не нужен. Учительница обиделась, пожаловалась Министерству образования, через Министерство образования, видимо, пришел приказ применить какие-то меры", - пояснил Афанасьев.

Руководство Идаского спасательного центра подтвердило, что причиной увольнения является незнание государственного языка.

"Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, соответствующие категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком", - сказал руководитель центра Айларов Хольцман.

По его словам, с 2010 года спасательный центр организовывал ежегодные языковые курсы и за восемь лет потратил на это чуть больше 70 000 евро.

Слухи о том, что все уволенные, кроме одного, имеют гражданство России, не подтвердились. Почти половина сокращенных - граждане Эстонии.

Европейская правда

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Темы: Эстония пропаганда язык
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