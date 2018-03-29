Порошенко ввів Смолія до складу РНБО

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Четвер, 29 березня 2018, 16:37

Президент Петро Порошенко ввів до складу Ради національної безпеки і оборони України новопризначеного главу Національного банку Якова Смолія.

Відповідний указ №90/2018 від 28 березня опублікований на офіційному сайті глави держави.

Зазначається, що  Смолій буде у складі РНБО замість екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

"Ввести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Смолія Якова Васильовича - голову Національного банку України, вивівши зі складу цієї Ради В.Гонтареву", - сказано у документі

Указ набирає чинності з дня його опублікування, 29 березня.

Як відомо, 15 березня Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і на цю посаду призначила Якова Смолія.

Україська правда
Теми: Порошенко президент НБУ РНБО
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