Порошенко ввел Смолия в состав СНБО

1046 просмотров
Четверг, 29 марта 2018, 16:37

Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины новоназначенного главу Национального банка Якова Смолия.

Соответствующий указ №90/2018 от 28 марта опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что Смолий будет в составе СНБО вместо экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", - сказано в документе

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 29 марта.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.

Украинская правда
Темы: Порошенко президент НБУ СНБО
powered by lun.ua
По теме
Децентрализация выборов, или Порошенко и регионы 29 марта 2018, 12:00
Порошенко утвердил годовую программу сотрудничества Украины с НАТО 28 марта 2018, 21:36
За 3 дня до дедлайна Порошенко просит Раду отменить декларации для ОО 28 марта 2018, 18:47
Все новости
Главные новости
В Украине стартуют масштабные проверки безопасности в кинотеатрах и ТЦ
Декларирование активистов: 86 организаций собираются в КС
ГПУ расследует миллионные сделки в "Коневодстве Украины"
Отравление в Солсбери: состояние здоровья дочери Скрипаля улучшается
Все новости
Фото, видео

Как рассказывать детям о правилах пожарной безопасности

киев

На "Олимпийской" открылся ресторан индонезийской кухни