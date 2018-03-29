Порошенко ввел Смолия в состав СНБО

Президент Петр Порошенко ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины новоназначенного главу Национального банка Якова Смолия.

Соответствующий указ №90/2018 от 28 марта опубликован на официальном сайте главы государства.

Отмечается, что Смолий будет в составе СНБО вместо экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - председателя Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", - сказано в документе

Указ вступает в силу со дня его опубликования, 29 марта.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.