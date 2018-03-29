У жителя Чорноморська вилучили арсенал зброї

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Четвер, 29 березня 2018, 17:48

Правоохоронці вилучили великий арсенал зброї у жителя міста Чорноморська, колишнього військовослужбовця.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Співробітники карного розшуку спільно з представниками військової прокуратури в рамках кримінального провадження, відкритого за с. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю), провели санкціонований обшук у гаражному кооперативі мешканця міста Чорноморська", - розповів він. 

 

Правоохоронці вилучили 3 револьвери, пістолет, снайперську гвинтівку, два автомати Калашникова, два глушники, ручний кулемет Калашникова, дві гранати та сотні набоїв різного калібру. 

 
 

"Вирішується питання про затримання громадянина в порядку ст. 208 КПК", - підсумував Тракало.  

 

Ірина Балачук, УП
Теми: зброя поліція
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