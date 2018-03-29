У жителя Черноморска изъяли арсенал оружия

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Четверг, 29 марта 2018, 17:48

Правоохранители изъяли большой арсенал оружия у жителя города Черноморска, бывшего военнослужащего.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Сотрудники уголовного розыска совместно с представителями военной прокуратуры в рамках уголовного производства, открытого по ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием), провели санкционированный обыск в гаражном кооперативе жителя города Черноморска", - рассказал он. 

 

Правоохранители изъяли 3 револьвера, пистолет, снайперскую винтовку, два автомата Калашникова, два глушителя, ручной пулемет Калашникова, две гранаты и сотни патронов различного калибра. 

 
 

"Решается вопрос о задержании гражданина в порядке ст. 208 УПК", - подытожил Тракало.

Ирина Балачук, УП
Темы: оружие полиция
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