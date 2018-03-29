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У Москві засудили росіянина, який воював в "Азові"

Четвер, 29 березня 2018, 18:08

Московський суд 29 березня заочно засудив громадянина Росії Романа Железнова до чотирьох років позбавлення волі за участь у збройному конфлікті на Донбасі в лавах українського батальйону "Азов".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що Железнова звинуватили в тому, що він є найманцем.

Суд погодився з такою позицією прокурорів.

Як відомо, Росія заперечує присутність своїх військових на боці бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Проте, як повідомляли ЗМІ, у червні 2017 року суд у місті Самара засудив росіянина Артема Широбокова до п’яти років позбавлення волі за участь у батальйоні "Азов".

 

Україська правда
Теми: РосіяДонбассуд
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