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В Москве осудили россиянина, который воевал в "Азове"

Четверг, 29 марта 2018, 18:08

Московский суд 29 марта заочно приговорил гражданина России Романа Железнова к четырем годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на Донбассе в рядах украинского батальона "Азов".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Железнова обвинили в том, что он был наемником.

Суд согласился с такой позицией прокуроров.

Как известно, Россия отрицает присутствие своих военных на стороне боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако, как сообщали  СМИ, в июне 2017 года суд в городе Самара приговорил россиянина Артема Широбокова до пяти лет лишения свободы за участие в батальоне "Азов".

 

Украинская правда
Темы: РосcияДонбасссуд
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