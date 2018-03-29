В Москве осудили россиянина, который воевал в "Азове"

Московский суд 29 марта заочно приговорил гражданина России Романа Железнова к четырем годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на Донбассе в рядах украинского батальона "Азов".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что Железнова обвинили в том, что он был наемником.

Суд согласился с такой позицией прокуроров.

Как известно, Россия отрицает присутствие своих военных на стороне боевиков оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако, как сообщали СМИ, в июне 2017 года суд в городе Самара приговорил россиянина Артема Широбокова до пяти лет лишения свободы за участие в батальоне "Азов".