Юлія Скрипаль притомна і може говорити – ВВС

Донька колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля Юлія вже не перебуває в критичному стані, вона притомна і може говорити.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на декілька джерел.

"BBC дізналося з окремих джерел, що пані Скрипаль є при свідомості і розмовляє", - йдеться у повідомленні.

Водночас її батько залишається в критичному, але стабільному стані, повідомили виданню в окружній лікарні Солсбері.

Як відомо російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли на території Великої Британії у Солсбері.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що російські спецслужби причетні до замаху на вбивство, в знак протесту Британія вислала 23 російських дипломатів.

Наразі до "висилки російських дипломатів" приєдналося 28 країн, серед них і Україна, яка відкликала 13 росіян з російських відомств.

Детальніше про спільну відповідь країн Заходу читайте у статті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку".