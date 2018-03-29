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Юлия Скрипаль в сознании и может говорить - ВВС

Четверг, 29 марта 2018, 22:11

Дочь бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля Юлия уже не находится в критическом состоянии, она в сознании и может говорить.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на несколько источников.

"BBC узнало из отдельных источников, что госпожа Скрипаль является в сознании и разговаривает", - говорится в сообщении.

В то же время ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии, сообщили изданию в окружной больнице Солсбери.

Как известно российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили на территории Великобритании в Солсбери.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что российские спецслужбы причастны к покушению на убийство, в знак протеста Великобритания выслала 23 российских дипломатов.

Сейчас к "высылке российских дипломатов" присоединилось 28 стран, среди них и Украина, которая отозвала 13 россиян из российских ведомств.

Подробнее о совместном ответе стран Запада читайте в статье ЕвроПравды: "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на русскую химическую атаку".

Украинская правда
Темы: ВеликобританияшпионажРосcияСкрипаль
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