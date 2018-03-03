Через обстріли Донецька фільтрувальна станція знову не працює

Внаслідок бойових дій в обладнанні Донецької фільтрувальної станції, що забезпечує водою кілька населених пунктів, сталося коротке замикання.

Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський у facebook.

"Зупинена робота Донецької фільтрувальної станції (ДФС). Як доповідають мені у департаменті з питань цивільного захисту та мобілізаційної роботи, внаслідок бойових дій трапилося коротке замикання обладнання", - йдеться у повідомленні.

Жебрівський додав, що зараз в районі ДФС встановлений режим тиші, на станції працюють служби "Води Донбасу" - лагодять виведене з ладу обладнання.

"До ранку обіцяють впоратися", - написав голова адміністрації.



Що стосується Авдіївки, то перебоїв з водопостачанням немає. За словами голови місцевої ВЦА Павла Малихіна, запасні резервуари повністю заповнені водою, повідомив Жебрівський.