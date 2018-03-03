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"Газпром" заявив про початок розірвання контрактів із "Нафтогазом"

Субота, 3 березня 2018, 12:48
Газпром заявив про початок розірвання контрактів із Нафтогазом

Російський "Газпром" заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив журналістам у суботу заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, повідомляє "Інтерфакс".

"Ми почали процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України". І нову справу в Стокгольмському арбітражі за цим позовом "Газпрому" абсолютно точно буде розглядати інший склад арбітрів", - сказав Медведєв.

Як повідомлялося, у п'ятницю глава правління "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що його компанія змушена негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з "Нафтогазом України" на постачання і транзит газу.

За словами Міллера, таке рішення компанія ухвалила після рішення Cтокгольмского арбітражу не на свою користь.

Більше про ситуацію з газопостачанням читайте у матеріалі "Прикрутили". Все, що треба знати про нову "газову війну" і закриті школи. 

Як відомо, "Газпром" 2 роки і 3 місяці не поставляв Україні газ до винесення рішення Стокгольмським судом. Дія контракту завершується наприкінці 2019 року.

За цим контрактом "Нафтогаз" зобов'язаний викуповувати у "Газпрому" від 4 до 5 млрд кубів газу щорічно, тому НАК і здійснив передоплату.

28 лютого стало відомо, що Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" щодо компенсації за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. 

За рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" домігся компенсації у сумі 4,63 млрд доларів за недопоставку "Газпромом" погоджених обсягів газу для транзиту.

За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі "Газпром" має сплатити 2,56 млрд доларів на користь "Нафтогазу".

1 березня стало відомо, що "Газпром" вирішив не постачати газ НАК "Нафтогаз України" за контрактом і повернув отриману передоплату.

"Українська правда" у Threads

Теми: газРосія
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