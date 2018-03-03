НАБУ завершило розслідування щодо глави Держаудитслужби

Детективи НАБУ повідомили голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій про завершення досудового розслідування стосовно неї та відкрили доступ посадовцю та її захисникам до матеріалів слідства.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, це було зроблено 3 березня за дорученням прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що після ознайомлення з матеріалами буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду.

Як з’ясувало слідство, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015-2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн).

23 січня 2018 року голові Держаудитслужби повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали в січні 2017 року за власними напрацюваннями.

Як повідомлялося, наприкінці 2017 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура висунула обвинувачення Гавриловій у незаконному збагаченні.

Сама глава Держаудитслужби пояснює висунуті звинувачення "помстою".

25 січня суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Водночас суд відмовив відсторонити Гаврилову від займаної посади.

1 березня Апеляційний суд Києва відмовився відстороняти голову Державної аудиторської служби від займаної посади.