Главі Держаудиту вручили підозру в незаконному збагаченні

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро повідомили про підозру голові Державної аудиторської служби Лідії Гавриловій в незаконному збагаченні на 10 мільйонів гривень.

Про це "Українській правді" повідомили в САП.

Зазначається, що про підозру Гавриловій повідомили 23 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Її підозрюють у незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.



Попередня правова кваліфікація — ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України.



також там додають, що повідомлення про підозру погоджено керівником САП Назаром Холодницьким.



За даними слідства, Гаврилова упродовж 2015-2017 років отримала у власність активи, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами та вартість яких значно перевищує її законні доходи.



Зокрема, йдеться про придбані об’єкти нерухомого майна у Києві (квартира, два паркомісця), позашляховик (2016 року випуску), дороговартісні меблі, техніку, золоті зливки та готівку — у сумі 112,8 тис. долларів США та 8,5 тис євро, які відшукали та вилучили детективи НАБУ під час обшуку квартири за місцем проживання чиновниці.



Крім того, на переконання детективів бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн. грн.) та 2016 роки (понад 4,67 млн. грн.).





Повідомляється, що чиновниця вказала недостовірну вартість квартири, що належить їй у місті Києві - 1,06 млн. грн. замість фактичних майже 2,74 млн грн.



Також не відображені автівка та два паркомісця, власником яких є її колишній чоловік, із яким сімейні відносини фактично не припинено і, відповідно до п.2 ч.1 ст.46 Закону України "Про запобігання корупції", зазначене майно мало бути відображено щорічній декларації.



Слідство вважає, що Гаврилова вдалася до таких дій умисно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів сім’ї.

Раніше повідомлялося, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП підозрюють голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову у поданні неправдивих даних у деклараціях за 2015 та 2016 роки, а також в незаконному набутті активів у розмірі 9,92 мільйонів гривень.