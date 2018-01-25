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Голову Аудитслужби Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання

Четвер, 25 січня 2018, 11:49
Голову Аудитслужби Гаврилову відпустили під особисте зобов'язання

Суд обрав для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.

Таке рішення на засіданні 25 січня озвучив суддя Олександр Бобровник.  

"Суд ухвалив: клопотання детективів задовольнити частково. Застосувати відносно Гаврилової запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 днів до 25 березня", - сказав суддя.

 
Суддя Олександр Бобровник
скриншот з сайту newsone.ua

Суд також зобов'язав голову Держаудитслужби здати закордонні паспорти, брати участь у слідстві та уникати спілкування зі свідками у справі.   

Прокурор САП Віталій Кравець сказав, що з рішенням суду погоджується, але коментувати його зможе, коли побачить повний текст ухвали.

"Суд підтвердив, що підозра обґрунтована", - сказав Кравець.

Гаврилова відзначила, що "сьогоднішнім рішенням задоволена, бо нарешті почнеться активна фаза дій", але справу проти неї назвала "кримінальним переслідуванням, яке пов’язане з професійною діяльністю".

"Я би хотіла, щоб ми всі були в рівних умовах, коли говоримо про декларування. І керівники НАБУ, які теж повинні декларувати. Давайте ми будемо всі декларувати, а не шукати у когось соломинку, не бачачи в себе колоду", - сказала Гаврилова. 

 
Лідія Гаврилова 
скриншот з сайту newsone.ua

Вона додала, що уже "півроку відчуває переслідування з боку НАБУ".

"Я не можу бути відсторонена від обов’язків, бо це вирішує суд. І для цього буде інше засідання", - сказала Гаврилова.

Як відомо, 23 січня детективи Національного антикорупційного бюро під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили голові Державної аудиторської служби про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 мільйонів гривень та декларуванні недостовірних даних.

Водночас сама Гаврилова стверджує, що вносила в електронні декларації правдиві відомості та називає провадження, яке веде щодо її статків НАБУ, наслідком тиску на неї.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд обрати для голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйон гривень.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: судНАБУ
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