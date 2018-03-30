РФ розірвала угоду з Україною про порядок поставок зброї

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П'ятниця, 30 березня 2018, 01:21

Росія розірвала угоду з Україною про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, складових і послуг військового призначення.

Про це повідомляє російський портал правової інформації з посиланням на МЗС РФ.

"Припинено дію угоди між урядами Російської Федерації і України про порядок взаємних поставок озброєння і військової техніки, комплектуючих виробів і запасних частин, організації ремонту та надання послуг військового призначення", - йдеться у заяві.

Україна денонсувала угоду, яка діяла з 8 лютого 1995 року, 8 листопада 2017 року.

Як відомо, у 2014 році Україна припинила експорт в РФ товарів військового та подвійного призначення в зв'язку з російською агресією і анексією Криму.

У 2015 році Кабмін розірвав міжурядову угоду з РФ у сфері ВТС від 1993 року і денонсував угоду з російським урядом про виробничу і науково-технічну кооперацію підприємств оборонної промисловості від 1993 року.

У 2017 році Кабмін розірвав міжурядові угоди з РФ про взаємодію при експорті військової продукції до третіх країн (від 2003 року) і про збереження спеціалізації підприємств і організацій, що беруть участь у виробництві продукції військового призначення (від 2000 року).

Теми: Україна Росія зброя
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