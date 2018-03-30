РФ разорвала соглашение с Украиной о порядке поставок оружия

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Пятница, 30 марта 2018, 01:21

Россия разорвала соглашение с Украиной о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, составляющих и услуг военного назначения.

Об этом сообщает российский портал правовой информации со ссылкой на МИД РФ.

"Прекращено действие соглашения между правительствами Российской Федерации и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения", - говорится в заявлении.

Украина денонсировала соглашение, которое действовало с 8 февраля 1995 года, 8 ноября 2017 года.

Как известно, в 2014 году Украина прекратила экспорт в РФ товаров военного и двойного назначения в связи с российской агрессией и аннексией Крыма.

В 2015 году Кабмин расторг межправительственное соглашение с РФ в сфере ВТС от 1993 года и денонсировал соглашение с российским правительством о производственной и научно-технической кооперации предприятий оборонной промышленности от 1993 года.

В 2017 году Кабмин разорвал межправительственные соглашения с РФ о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны (от 2003 года) и о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения (от 2000 года).

Темы: Украина Росcия оружие
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