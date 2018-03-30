Канада не надаватиме Україні летальну зброю безкоштовно

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П'ятниця, 30 березня 2018, 05:22

Канада підтримує суверенітет України, але не надаватиме безкоштовно летальну зброю.

Про це йдеться у письмовій відповіді уряду Канади на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони, передає "Укрінформ".

"Уряд Канади відданий підтримці України у її зусиллях із підтримки суверенітету, безпеки та стабільності, але не розглядає активно надання летальної підтримки Україні у формі безоплатної передачі летальної зброї від одного війська іншому", - зазначається у відповіді.

"Уряд Канади залишається у тісному контакті із урядом України стосовно його запиту на військове обладнання", - підкреслюється у документі.

Як повідомлялося, у грудні 2017 року Постійний комітет з національної оборони Канади запропонував уряду підтримати надання Україні летальної зброї, але за умови, що Київ продовжить боротьбу з корупцією на всіх рівнях.

Теми: Канада зброя
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