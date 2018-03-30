Канада не будет давать Украине летальное оружие бесплатно

Канада поддерживает суверенитет Украины, но не будет безвозмездно предоставлять летальную оружие.

Об этом говорится в письменном ответе правительства Канады на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ".

"Правительство Канады предано поддержке Украины в ее усилиях по поддержанию суверенитета, безопасности и стабильности, но не рассматривает активно предоставление летальной поддержки в форме безвозмездной передачи летального оружия от одного войска другому", - отмечается в ответе.

"Правительство Канады остается в тесном контакте с правительством Украины относительно его запроса на военное оборудование", - подчеркивается в документе.

Как сообщалось, в декабре 2017 года Постоянный комитет по национальной обороне Канады предложил правительству поддержать предоставление Украине летального оружия, но при условии, что Киев продолжит борьбу с коррупцией на всех уровнях.