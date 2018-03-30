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Корупція підриває довіру іноземних інвесторів до України - посол Франції

П'ятниця, 30 березня 2018, 05:58

Французькі компанії, які працюють в Україні, час від часу стикаються з корупцією - це підриває довіру іноземних інвесторів.

Про це заявила надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Ізабель Дюмон в інтерв'ю телеканалу "1+1".

"Є приклади, коли наші компанії стикаються з проявами хабарництва, дуже стурбовані цим, розповідають і посольству, і бізнес-омбудсмену. Це проблема, з якою ми змушені стикатися щодня, спільно, до речі, з представниками української влади", - розповіла посол.

"Не можна сказати, що українська влада не допомагає цій роботі. Є в складі українського керівництва люди, які прекрасно розуміють, намагаються сприяти, бо усвідомлюють, що без довіри і не буде тих інвестицій, які так потрібні всім", - зазначила Дюмон.

Вона також підкреслила, що були випадки, коли французькі компанії ставали жертвами рейдерських атак.

"Українській владі ці факти відомі, вони навіть не заперечують їх існування. І коли відбувається такий рейд проти якоїсь компанії, а суддя стає на бік цих рейдерів, ви розумієте наслідки в плані довіри з боку іноземних інвесторів до України?", - наголосила посол.

"Українська правда" в Threads

Теми: корупціяУкраїнаФранція
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