Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коррупция подрывает доверие иностранных инвесторов к Украине - посол Франции

Пятница, 30 марта 2018, 05:58

Французские компании, которые работают в Украине, время от времени сталкиваются с коррупцией - это подрывает доверие иностранных инвесторов.

Об этом заявила чрезвычайный и полномочный посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью телеканалу "1+1".

"Есть примеры, когда наши компании сталкиваются с проявлениями взяточничества, очень озабочены этим, рассказывают и посольству, и бизнес-омбудсмену. Это проблема, с которой мы вынуждены сталкиваться ежедневно, совместно, кстати, с представителями украинской власти", - рассказала посол.

"Нельзя сказать, что украинская власть не помогает этой работе. Есть в составе украинского руководства люди, которые прекрасно понимают, пытаются способствовать, потому что осознают, что без доверия и не будет тех инвестиций, которые так нужны всем", - отметила Дюмон.

Она также заявила, что были случаи, когда французские компании становились жертвами рейдерских атак.

"Украинской власти эти факты известны, они даже не отрицают их существование. И когда происходит такой рейд против какой-то компании, а судья становится на сторону этих рейдеров, вы понимаете последствия в плане доверия со стороны иностранных инвесторов к Украине?", - подчеркнула посол.

Темы: коррупцияУкраинаФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
коррупция
Как мы (не) выполняем требования от ЕС в борьбе с коррупцией
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
Киевский онкоцентр переплачивает за унитазы и краску на ремонте за 70 млн
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: