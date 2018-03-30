В уряді Канади пояснили, чому безвіз з Україною не на часі

Уряд Канади не переглядатиме свій візовий режим з Україною, яка наразі не відповідає нормам для його зміни.

Про це йдеться у відповіді уряду країни на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони, передає "Укрінформ".

"Уряд Канади рішуче налаштований вітати у країні усіх відвідувачів та полегшувати їм подорож, однак наразі не розглядає активно перегляд візових вимог для України", - підкреслюється у документі.

В уряді додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні, але вважають, що країна поки не відповідає безвізовим вимогам, які висуває Канада.

"До цих критеріїв входять соціально-економічні умови, міграційні тренди, стан дотримання прав людини, ідентифікаційні документи та паспортний режим, а також можливість контролю за кордонами й безпекова ситуація", - наголошується у відповіді.

У Канаді також заявили, що країна має візовий режим із більшістю країн світу і не проводить його перегляд на основі взаємності.

Зазначається, що Україна скасувала візи для канадців у 2005 році.