В уряді Канади пояснили, чому безвіз з Україною не на часі

8775 переглядів
П'ятниця, 30 березня 2018, 06:52

Уряд Канади не переглядатиме свій візовий режим з Україною, яка наразі не відповідає нормам для його зміни.

Про це йдеться у відповіді уряду країни на звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони, передає "Укрінформ".

"Уряд Канади рішуче налаштований вітати у країні усіх відвідувачів та полегшувати їм подорож, однак наразі не розглядає активно перегляд візових вимог для України", - підкреслюється у документі.

В уряді додали, що уважно стежать за ситуацією в Україні, але вважають, що країна поки не відповідає безвізовим вимогам, які висуває Канада.

"До цих критеріїв входять соціально-економічні умови, міграційні тренди, стан дотримання прав людини, ідентифікаційні документи та паспортний режим, а також можливість контролю за кордонами й безпекова ситуація", - наголошується у відповіді.

У Канаді також заявили, що країна має візовий режим із більшістю країн світу і не проводить його перегляд на основі взаємності.

Зазначається, що Україна скасувала візи для канадців у 2005 році.

Теми: Канада Україна безвіз
powered by lun.ua
По темі
Канада не надаватиме Україні летальну зброю безкоштовно 30 березня 2018, 05:22
Канада виділить Україні $4,6 млн на підтримку Збройних сил 17 березня 2018, 01:20
Overtime: головні економічні події дня 12 лютого 2018, 22:19
Усі новини
Головні новини
"Великоднє перемир'я": 57 обстрілів, 3 постраждалих
Аслунд: Україна має неочікувану прогалину в нацбезпеці
У зоні АТО почало діяти "великоднє перемир'я"
Адвокат Трампа просуває ідею помилування Манафорта - NYT
Усі новини
соціум

Хто такі ВІЛ-дисиденти і чим вони небезпечні

Made in Ukraine

5 українських брендів, які шиють весняні шарфи і хустки