Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В правительстве Канады объяснили, почему безвиз  с Украиной не актуален

Пятница, 30 марта 2018, 06:52

Правительство Канады не будет пересматривать свой визовый режим с Украиной, которая пока не соответствует нормам для его изменения.

Об этом говорится в ответе правительства страны на отчет Постоянного комитета федерального парламента по вопросам обороны, передает "Укринформ".

"Правительство Канады решительно настроено приветствовать в стране всех посетителей и облегчать им путешествие, однако пока не рассматривает активно просмотр визовых требований для Украины", - подчеркивается в документе.

В правительстве добавили, что внимательно следят за ситуацией в Украине, но считают, что страна пока не соответствует безвизовым требованиям, которые предъявляет Канада.

"В эти критерии входят социально-экономические условия, миграционные тренды, состояние соблюдения прав человека, идентификационные документы и паспортный режим, а также возможность контроля за границами и ситуация с безопасностью", - говорится в ответе.

В Канаде также заявили, что страна имеет визовый режим с большинством стран мира и не проводит его просмотр на основе взаимности.

Отмечатеся, что Украина отменила визы для канадцев в 2005 году.

Темы: КанадаУкраинабезвиз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Канада
Канада запустит новую программу постоянного проживания для украинских беженцев
В Канаде владелец магазина "чистых" наркотиков умер от передозировки
Кулеба поговорил с главой МИД Канады о мятеже в РФ и саммите НАТО
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: