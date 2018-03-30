Фукуяма: Перемога України над популізмом має значення для Європи

Демократичні перетворення в Україні є частиною глобального процесу боротьби за демократію з авторитаризмом і популізмом, тому успіх українців має велике значення не тільки для Європи, а й для світу в цілому.

Про це під час виступу у "Атлантичній раді" в Вашингтоні заявив філософ, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма, передає "Укрінформ".

"Україна насправді перебуває на передовій більш широкої боротьби за ліберальну демократію з різними популістами та авторитарними силами у світі, що триває прямо зараз", - підкреслив Фукуяма.

"Україна є важливою державою в Європі та Євразії, але вплив того, що відбувається в ній, поширюватиметься також на інші частини світу", - наголосив він.

"Суттєвий поштовх у боротьбі за демократію в Україні відбувся під час Помаранчевої революції. Зрештою, продовження цієї ідеї зазнало невдачі через неспроможність подолати корупцію та недостатній розвиток державних інституцій.

У результаті, українське громадянське суспільство було вимушено пройти весь процес заново, під час Революції Гідності. Хоча в другому випадку, як і в першому, момент реформ поступово ослабився", - зауважив Фукуяма.

Серед причин, чому так сталося, філософ виділив, серед іншого, те, що РФ вклала багато зусиль і часу, аби підірвати демократичний експеримент.