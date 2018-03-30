Фукуяма: Победа Украины над популизмом имеет значение для Европы

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Пятница, 30 марта 2018, 07:21

Демократические преобразования в Украине являются частью глобального процесса борьбы за демократию с авторитаризмом и популизмом, поэтому успех украинцев имеет большое значение не только для Европы, но и для мира в целом.

Об этом во время выступления в "Атлантическом совете" в Вашингтоне заявил философ, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма, передает "Укринформ".

"Украина на самом деле находится на передовой более широкой борьбы за либеральную демократию с различными популистами и авторитарными силами в мире, которая продолжается прямо сейчас", - отметил Фукуяма.

"Украина является важным государством в Европе и Евразии, но влияние того, что происходит в этой стране, будет распространяться и на другие части мира", - подчеркнул он.

"Существенный толчок в борьбе за демократию в Украине произошел во время Оранжевой революции. Однако продолжение этой идеи потерпело неудачу из-за неспособности преодолеть коррупцию и недостаточное развитие государственных институтов.

В результате, украинское гражданское общество было вынуждено пройти весь процесс заново, во время Революции Достоинства. Хотя во втором случае, как и в первом, момент реформ постепенно ослабился", - отметил Фукуяма.

Среди причин, почему так произошло, филолсоф выделил, среди прочего, то, что РФ вложила много усилий и времени, чтобы подорвать демократический эксперимент.

Темы: Украина Европа
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