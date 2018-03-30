У РФ арештували ще одну людину за пожежу: Не усунула проблеми

У Росії затримали Юлію Богданову – гендиректора компанії "Кемеровський кондитерський комбінат", яка володіє торговим центром "Зимова вишня" в Кемерові.



Про це повідомляє 30 березня Слідчий комітет РФ,



За даними слідства, "Богданова, будучи відповідальною за дотримання пожежної безпеки, неодноразово повідомляв своїми підлеглими про недоліки системи протипожежної безпеки будівлі".



"Богданова при цьому, цілком займаючись лише здачею в оренду нових торгових площ, не робила жодних заходів до усунення недоліків протипожежної безпеки", – повідомляє СКР.



Слідчі провели обшук у помешканні Богданової.



Найближчим часом їй пред'являть звинувачення в порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило смерть двох і більше осіб (ч.3 ст.219 КК РФ).



Як відомо, 25 березня в кемеровському ТЦ "Зимова вишня" сталася пожежа, жертвами трагедії стали 64 людини, в тому числі 41 дитина.