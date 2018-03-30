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В РФ арестовали еще одного человека за пожар: Не устранила проблемы

Пятница, 30 марта 2018, 09:11

В России задержали Юлию Богданову – гендиректора компании "Кемеровский кондитерский комбинат", которая владеет торговым центром "Зимняя вишня" в Кемерово.

Об этом сообщает 30 марта Следственный комитет РФ,  

По данным следствия, "Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно уведомлялась своими подчиненными о недостатках системы противопожарной безопасности здания".

"Богданова при этом, всецело занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков противопожарной безопасности", – сообщает СКР.

Следователями проведен обыск в жилище Богдановой.

В ближайшее время ей предъявят обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.3 ст.219 УК РФ).

Как известно, 25 марта в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" произошел пожар, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Темы: Росcияпожар
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