Трамп заявив Путіну, що виграє гонку озброєнь - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час останньої розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати виграють гонку озброєнь, якщо дві країни її розпочнуть.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на інформацію двох чиновників.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним 20 березня після президентських виборів у Росії. "Якщо ви хочете гонку озброєнь, ми можемо це зробити, але я виграю", - цитують чиновники слова Трампа.

Трамп додав, що він сподівається, що коментарі Путіна були просто виборчою риторикою, а також похвалився, що підписав оборонний бюджет на $700 мільярдів, найбільший в історії США.

Офіційно Трамп після телефонної розмови не згадував про напруженість у стосунках з Путіним і заявив журналістам, що два лідери провели "дуже хорошу розмову" і що він планує зустрітися з Путіним незабаром, щоб обговорити скорочення гонки озброєнь.

Радники американського лідера з нацбезпеки повідомили телеканалу, що наразі не відомо, чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна, оскільки президент США "пропонує особисту зустріч практично під час усіх своїх телефонних розмов з іноземними лідерами як формальну люб'язність".

Європейська правда