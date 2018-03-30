Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп заявив Путіну, що виграє гонку озброєнь - ЗМІ

П'ятниця, 30 березня 2018, 09:19
Трамп заявив Путіну, що виграє гонку озброєнь - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час останньої розмови з російським лідером Володимиром Путіним заявив, що Сполучені Штати виграють гонку озброєнь, якщо дві країни її розпочнуть.

Про це повідомляє NBC News із посиланням на інформацію двох чиновників.

Трамп провів телефонну розмову з Путіним 20 березня після президентських виборів у Росії. "Якщо ви хочете гонку озброєнь, ми можемо це зробити, але я виграю", - цитують чиновники слова Трампа.

Трамп додав, що він сподівається, що коментарі Путіна були просто виборчою риторикою, а також похвалився, що підписав оборонний бюджет на $700 мільярдів, найбільший в історії США.

Офіційно Трамп після телефонної розмови не згадував про напруженість у стосунках з Путіним і заявив журналістам, що два лідери провели "дуже хорошу розмову" і що він планує зустрітися з Путіним незабаром, щоб обговорити скорочення гонки озброєнь.

Радники американського лідера з нацбезпеки повідомили телеканалу, що наразі не відомо, чи відбудеться зустріч Трампа і Путіна, оскільки президент США "пропонує особисту зустріч практично під час усіх своїх телефонних розмов з іноземними лідерами як формальну люб'язність".

Європейська правда 

Теми: ТрампПутінСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Трамп
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
Я попрошу Європу заплатити США за зброю, відправлену в Україну – Трамп
Трамп пояснив, як хоче змусити Зеленського й Путіна укласти мирну угоду
Останні новини
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: