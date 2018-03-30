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Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений - СМИ

Пятница, 30 марта 2018, 09:19
Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время последнего разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на информацию двух чиновников.

Трамп провел телефонный разговор с Путиным 20 марта после президентских выборов в России. "Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю", - цитируют чиновники слова Трампа.

Трамп добавил, что он надеется, что комментарии Путина были просто избирательной риторикой, а также похвастался, что подписал оборонный бюджет на $700 млрд, крупнейший в истории США.

Официально Трамп после телефонного разговора не упоминал о напряженности в отношениях с Путиным и заявил журналистам, что два лидера провели "очень хорошую беседу" и что он вскоре планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить сокращение гонки вооружений.

Советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что пока не известно, состоится ли встреча Трампа и Путина, поскольку президент США "предлагает личную встречу практически во всех своих телефонных разговорах с иностранными лидерами как формальную любезность".

Европейская правда 

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Темы: ТрампПутинСШАРосcия
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