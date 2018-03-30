В Австралії впала повітряна куля з людьми

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П'ятниця, 30 березня 2018, 09:35

В Австралії в районі Хантер-Веллі впала повітряна куля, постраждали 9 осіб.

Про це повідомляє Sidney Morning Herald.

Їх госпіталізували з переломами різного ступеня тяжкості, у кількох пошкоджено хребет.

За словами медиків, травми постраждалих не загрожують їхньому життю.

Причини падіння кулі в Мисливській долині поки що не ясні.

Поліція почала розслідування обставин інциденту.

5 січня 2018 року в Єгипті повітряна куля з 20 пасажирами на борту зазнав аварії, нагадує Ліга.net.

Теми: надзвичайна подія Австралія
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