В Австралии упал воздушный шар с людьми

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Пятница, 30 марта 2018, 09:35

В Австралии в районе Хантер-Вэлли упал воздушный шар, пострадали 9 человек.

Об этом сообщает Sidney Morning Herald.

Их госпитализировали с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник.

По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.

Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. 

5 января 2018 года в Египте воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение, напоминает Лига.net.

Темы: чрезвычайное происшествие Австралия
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