Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Австралии упал воздушный шар с людьми

Пятница, 30 марта 2018, 09:35

В Австралии в районе Хантер-Вэлли упал воздушный шар, пострадали 9 человек.

Об этом сообщает Sidney Morning Herald.

Их госпитализировали с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник.

По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.

Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента. 

5 января 2018 года в Египте воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение, напоминает Лига.net.

Темы: чрезвычайное происшествиеАвстралия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
чрезвычайное происшествие
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
На Кураховской ТЭС, где обвалились конструкции здания, удалось запустить один блок
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: