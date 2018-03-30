В Австралии упал воздушный шар с людьми
Пятница, 30 марта 2018, 09:35
В Австралии в районе Хантер-Вэлли упал воздушный шар, пострадали 9 человек.
Об этом сообщает Sidney Morning Herald.
Их госпитализировали с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник.
По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.
Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны.
Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.
5 января 2018 года в Египте воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение, напоминает Лига.net.