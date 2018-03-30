В Австралии упал воздушный шар с людьми

В Австралии в районе Хантер-Вэлли упал воздушный шар, пострадали 9 человек.

Об этом сообщает Sidney Morning Herald.

Их госпитализировали с переломами различной степени тяжести, у нескольких поврежден позвоночник.

По словам медиков, травмы пострадавших не угрожают их жизни.

Причины падения шара в Охотничьей долине пока не ясны.

Полиция начала расследование обстоятельств инцидента.

5 января 2018 года в Египте воздушный шар с 20 пассажирами на борту потерпел крушение, напоминает Лига.net.