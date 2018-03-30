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У Харкові стріляли біля ресторану – один загиблий і один поранений

П'ятниця, 30 березня 2018, 09:51
У Харкові стріляли біля ресторану – один загиблий і один поранений
hk.npu.gov.ua

У Харкові пізно ввечері 29 березня сталася стрілянина, один чоловік загинув, ще один поранений.

Про це повідомляє поліція Харківської області.  

Близько 23.00 четверга до чергової частини Слобідського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиці Ньютона та проспекту Льва Ландау чутно звуки пострілів.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи та експерт-криміналіст. 

Попередньою перевіркою встановлено, що близько 10 осіб відпочивали в ресторані, а коли вони вийшли з нього, до компанії підійшло кілька невідомих, які відкрили стрільбу зі зброї.

В результаті один з чоловіків отримав вогнепальне поранення голови, інший – стегна.

Також кулями пошкоджено автомобіль "Тойота".

Нападники з місця події втекли, кинувши зброю. По місту було терміново введено поліцейську операцію "Сирена".

 
Поліція

Двох чоловіків 32 та 38 років із вогнепальними пораненнями доставили до лікарні. Медики констатували смерть одного з потерпілих. 

Видання "Depo.Харків" із посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомляло, що компанія громадян із країн Кавказу виходила з ресторану в районі Нових Будинків – до них під'їхав автомобіль, із якого невідомий випустив чергу з автоматичної зброї.

Внаслідок стрілянини загинув азербайджанець, а грузина госпіталізовано з пораненням.

 

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські намагаються встановити усі обставини події та осіб, причетних до неї.

Теми: Харківзброя
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