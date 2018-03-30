В Харькове стреляли у ресторана – один погибший и один раненный

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Пятница, 30 марта 2018, 09:51
hk.npu.gov.ua

В Харькове поздно вечером 29 марта произошла стрельба, один человек погиб, еще один ранен.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Около 23.00 четверга в дежурную часть Слободского отдела полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау слышны звуки выстрелов.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы и эксперт-криминалист.

Предварительной проверкой установлено, что около 10 человек отдыхали в ресторане, а когда они вышли из него, к компании подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия.

В результате один из мужчин получил огнестрельное ранение головы, другой – бедра.

Также пулями поврежден автомобиль "Тойота".

Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу была срочно введена полицейская операция "Сирена".

 

Двух мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями доставили в больницу. Медики констатировали смерть одного из пострадавших.

Издание "Depo.Харьков" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что компания граждан из стран Кавказа выходила из ресторана в районе Новых Домов – к ним подъехал автомобиль, из которого неизвестный выпустил очередь из автоматического оружия.

В результате стрельбы погиб азербайджанец, а грузин госпитализирован с ранением.

 

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по п.п. 1, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские пытаются установить все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к нему.

Темы: Харьков оружие
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