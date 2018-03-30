В Україні запустили 4G

Українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах.

Про це йдеться на сторінці компанії lifecell у Facebook, повідомляє "Економічна правда".

У повідомленні йдеться про те, що оператор першим запустив в Україні новий стандарт. Щоб підключитися до нового стандарту, потрібні лише SIM-карта і смартфон, що підтримують 4G/LTE.

Карта покриття 4G від lifecell Быльше тут

Поки що новий стандарт запущено в низці найбільших міст: Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

Компанія Vodafone на своїй сторінці в Facebook повідомила, що Київ, Львів та Харків уже з 4G.

Інші великі міста обіцяють підключити вже 30 березня.

Варто зазначити, що це поки точкове покриття в діапазоні 2600 МГц, основне покриття 4G оператори почнуть розгортати в липні на частоті 1800 МГц.

Сьогодні оператори мобільного зв’язку запускають 4G у понад двадцяти містах Украіни!



Вітаю українців з впровадженням #4G! pic.twitter.com/gQJFQGANVz — Петро Порошенко (@poroshenko) March 30, 2018

Запуск перших базових станцій 4G став можливим після того, як Український державний центр радіочастот оголосив, що 30 березня почне видавати компаніям дозвільні документи.

Як відомо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

У ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

У сумі держава отримала 7,89 мільярда за 4G.

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