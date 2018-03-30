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В Україні запустили 4G

П'ятниця, 30 березня 2018, 09:59
В Україні запустили 4G

Українські мобільні оператори 30 березня запустили зв'язок четвертого покоління у найбільших містах.

Про це йдеться на сторінці компанії lifecell у Facebook, повідомляє "Економічна правда".

Оператор заявляє, що першим запустив в Україні новий стандарт. Щоб підключитися до нього, потрібні лише SIM-картка і смартфон, що підтримують 4G/LTE.

Карта покриття 4G від lifecell
Мапа покриття 4G від lifecell

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Поки що новий стандарт запущено в 20 містах, зокрема: Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Полтаві, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях, Одесі та Херсоні.

Компанія Vodafone у Facebook повідомила, що Київ, Львів та Харків уже з 4G.

Інші великі міста обіцяють підключити вже 30 березня.

Варто зазначити, що це поки точкове покриття в діапазоні 2600 МГц.

Основне покриття 4G оператори почнуть розгортати в липні на частоті 1800 МГц.

Запуск перших базових станцій 4G став можливим після того, як Український державний центр радіочастот оголосив, що 30 березня почне видавати компаніям дозвільні документи.

Як відомо, мобільні оператори купили частоти 4G в діапазоні 1800 МГц. Загальний обсяг отриманих в ході аукціону на 4G коштів в діапазоні 1800 МГЦ - 5,434 мільярда гривень.

У ході торгів за частоти в діапазоні 1800 МГц компанії переплатили 1,45 млрд понад стартову ціну.За частоти в діапазоні 2400 МГц сумарно держава отримає за ліцензії понад 2,45 млрд гривень.

У сумі держава отримала 7,89 мільярда за 4G.

Читайте також: Київстар, Vodafone та lifecell купили ліцензії на 4G. Що і коли отримають абоненти

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Теми: інтернетмобільний зв'язоктехнології
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