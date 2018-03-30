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В Украине запустили 4G

Пятница, 30 марта 2018, 09:59
В Украине запустили 4G

Украинские мобильные операторы 30 марта запустили связь четвертого поколения в крупнейших городах.

Об этом говорится на странице компании lifecell в Facebook, сообщает "Экономическая правда".

Оператор заявляет, что первым запустил в Украине новый стандарт. Чтобы подключиться к нему, нужны лишь SIM-карта и смартфон, поддерживающие 4G/LTE.

Карта покрытия 4G от lifecell
Карта покрытия 4G от lifecell

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Пока что новый стандарт запущен в 20 городах, в частности: Киеве, Днепре, Харькове, Запорожье, Львове, Полтаве, Сумах, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе и Херсоне.

Компания Vodafone в Facebook сообщила, что Киев, Львов и Харьков уже с 4G.

Остальные крупные города обещают подключить уже 30 марта.

Стоит отметить, что это пока точечное покрытие в диапазоне 2600 МГц.

Основное покрытие 4G операторы начнут разворачивать в июле на частоте 1800 МГц.

Запуск первых базовых станций 4G стал возможным после того, как Украинский государственный центр радиочастот объявил, что 30 марта начнет выдавать компаниям разрешительные документы.

Как известно, мобильные операторы купили частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. Общий объем полученных в ходе аукциона на 4G средств в диапазоне 1800 МГц - 5,434 миллиарда гривен.

В ходе торгов за частоты в диапазоне 1800 МГц компании переплатили 1,45 млрд более стартовую цену.

При частоте в диапазоне 2400 МГц суммарно государство получит за лицензии более 2,45 млрд гривен.

В сумме государство получило 7,89 миллиарда за 4G.

Читайте также: Киевстар, Vodafone и lifecell купили лицензии на 4G. Что и когда получат абоненты

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Темы: интернетмобильная связьтехнологии
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